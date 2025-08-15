"Большая приватизация" превышает финпомощь некоторых европарнтеров

Восстановление "большой приватизации" и приватизация национализированных российских активов - это работающий инструмент наполнения госбюджета и покрытия его дефицита.

Об этом в Facebook написала председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, комментируя успешную приватизацию "Винницапобутхим".

"С начала полномасштабного вторжения в бюджет поступило 15,8 млрд грн от приватизации, и в эту сумму НЕ входит "Винницабытхим" и другие национализированные российские активы, выручка от которых зачисляется в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии - на восстановление Украины", - отметила она.

По ее словам, эта сумма "сопоставима с прямой бюджетной поддержкой от Франции и больше, чем мы получили, например, от Италии или Нидерландов в 2022-2025".

"Восстановление "большой приватизации" увеличило поступления бюджета от продажи государственного имущества более чем в 3 раза - если в 2023 году бюджет получил 3,2 млрд грн, то в 2024 году - уже 9,9 млрд грн", - отметила глава комитета.

Самые дорогие объекты, которые нашли частного собственника - гостиница "Украина" (3 млрд грн) и ОГХК (3,9 млрд грн).

"Кроме того, очевидно, что бюджет получает косвенную выгоду - увеличение налоговых поступлений, когда предприятие начинает работать и развиваться", - добавила Пидласа.

Напомним:

Как сообщалось ранее, на аукционе по продаже 100% акций предприятия "Винницабытхим" победитель предложил сумму 608 млн грн, что вдвое превышает стартовую ставку.

По результатам первого полугодия 2025 года от приватизации в государственный бюджет уже поступило 820,5 млн гривен и 156,59 млн гривен НДС, поэтому совокупный экономический эффект составил более 977 млн гривен.

Также сообщалось, что за первое полугодие 2025 года Фонд государственного имущества Украины привлек рекордные 5 176,59 млн грн.