Припинення купонних виплат: агентство Fitch погіршило рейтинг "Укрзалізниці"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту АТ "Укрзалізниця" та її єврооблігацій до "С" з "СС" внаслідок припинення купонних виплат за ними.

Про це повідомляє Fitch, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, якщо компанія не виконає зобов'язання з виплати прострочених відсотків у межах пільгового періоду, рейтинг може бути додатково знижений до рівня "RD"( обмеженого дефолту).

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" оголосила, що не здійснюватиме $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року та 2028 року, які припадають відповідно на 9 та 15 січня, та має намір розпочати комплексну реструктуризацію своїх фінансових зобов'язань за кредитними угодами, що стосуються облігацій за участю кваліфікованих фінансових та юридичних консультантів.

УЗ пояснила, що це вона зробила, щоб зберегти ліквідність. У компанії в пріоритеті безперебійність залізничних перевезень та виплата зарплат залізничникам.