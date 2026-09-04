Переплата за друкарське обладнання – посадовцю комунального підприємства вручили підозру

Посадовцю КП "Центр організації дорожнього руху" повідомили про підозру у розтраті коштів комунального підприємства – за друкарське та графічне обладнання переплатили майже 1,9 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, підозрюваний – перший заступник директора КП "Центр організації дорожнього руху" Валерій Шаров.

Підозру повідомлено за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

У липні 2025 року Центр купував ріжучий рулонний плоттер та плоттер планшетного типу на загальну суму майже 3,7 млн грн. При цьому вартість цього обладнання, яке придбали у ФОП, була значно завищена.

Так, як встановила експертиза, за нього переплатили майже 1,9 млн грн, чим бюджету міста завдано шкоду на цю суму. Цей договір підписав Шаров.

Санкція статті за розтрату бюджетних коштів передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо:

У Києві керівнику комунального підприємства повідомили про підозру у розтраті бюджетних грошей: 1,2 мільйона гривень сплатили приватній фірмі за рослини, які можна було отримати у міському розсаднику безоплатно.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника Шляхово-експлуатаційного управління, з вини якого за обмежувальні стовпчики було переплачено три мільйона гривень.

Раніше повідомили про підозру одному із заступників генерального директора "Київзеленбуду" – він не задекларував доходи та фінансові зобов'язання на 9,6 мільйона гривень.