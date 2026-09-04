Злочинне угрупування у ФДМУ: справу Сенниченка направлено до суду

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт у справі щодо злочинної організації на чолі з ексголовою ФДМУ, яка завдала державі понад 700 мільйонів збитків.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро.

Ідеться про колишнього голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Серед обвинувачених – наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор), тодішній радник голови ФДМУ, два в. о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди), в. о. керівника АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", два власники ТОВ, що перемогли у аукціоні на ОПЗ та дві фізичні особи — співучасники злочину.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, говориться у повідомленні.

Діяльність організації призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Зазначимо, що її учасників також обвинувачують у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

У березні 2023 року САП та НАБУ викрили злочинне угруповання, нагадує прокуратура.

Протягом 2019–2021 років це угрупування заволоділо коштами держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України (АТ "Одеський припортовий завод") та один з найбільших у світі виробників титанової сировини (АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія").

За версією слідства, з листопада 2019 року по березень 2020 року голова ФДМУ створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над найважливішими об'єктами управління ФДМУ в добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

"Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації", – зазначає НАБУ.

Для цього контрольоване головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори з підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які суперечили інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

Водночас голова ФДМУ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації.

Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їхньою господарською діяльністю, надаючи вказівки їх керівникам щодо укладення договорів, визначення переможців тендерних процедур та цін на продукцію державних підприємств.

Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані бек-офіси, стверджують слідчі.

Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації Голова ФДМУ забезпечив призначення в органи управління АТ "Одеський припортовий завод" підконтрольних йому осіб та подальше вчинення ними у складі злочинної організації тяжкого кримінального правопорушенн.

Внаслідок таких дій за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року Одеський припортовий завод недоотримав понад 600 млн грн.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – учасниками злочинної організації уклали чотири контракти з підконтрольною їм компанією-нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю.

Ці дії спричинили збитки на суму 111 млн грн, говорять слідчі. Тож, загальна сума заволодіння державними коштами сягає понад 700 млн грн.

У подальшому злочинна організація забезпечила виведення коштів за кордон та придбання активів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП повідомили нові підозри у справі злочинної організації на чолі з ексголовою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна.

У НАБУ заявили, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.