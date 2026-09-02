Голова "Сенс банку" Ступак уникнув СІЗО у справі "Форест Гамп"

ВАКС відмовився брати під варту голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака у справі "Форест Гамп" та призначив йому заставу у 15 млн грн.

Про це стало відомо з трансляції ВАКС.

Суд зобов'язав Ступака не виїжджати за межі Києва, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і не спілкуватися з іншими фігурантами справи "Форест Гамп".

За версією САП, Ступак сприяв легалізації коштів, які надалі використовували для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Прокурор інкримінує Ступаку пособництво у легалізації 87 млн грн. За версією слідства, у "Сенс банку" для проведення таких операцій створили так зване "ручне вікно" у системі фінмоніторингу.

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Нагадаємо:

19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування "Форест Гамп" про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс банк".

20 серпня антикорупційні органи випустили другу частину розслідування ("Феміда") про те, як ця ж злочинна група організовувала рейдерські захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить взяти голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака під варту з альтернативою внесення 150 млн грн застави.

2 вересня Національний банк визнав Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив власнику "Сенс Банку" вимогу про його заміну.