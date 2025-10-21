ВАКС відклав засідання у справі про ймовірний хабар Насірову

Вищий антикорупційний суд переніс засідання у справі про хабар у 722 млн грн, який олігарх Олег Бахматюк нібито надав екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"21 жовтня мало відбутися чергове засідання у справі ймовірного хабаря у 722 млн грн, який олігарх Олег Бахматюк нібито надав екскерівнику ДФС Роману Насірову. Але через неявку захисників Насірова судді змушені відкласти розгляд до 30 жовтня", – говориться у повідомленні.

"Вже не вперше ВАКС відкладає судові засідання через неявку захисників Насірова чи його раптової відмови від них. Це все може свідчити про продовження зловживання Насіровим своїми правами", – стверджує ЦПК.

"І якщо у цій справі строк давності спливає ще нескоро, то в "газовій справі" Насірова – у квітні 2026 року", – говориться у повідомленні.

"До цього часу справа має бути розглянута як першою, так і другою інстанціями. А такі зловживання можуть призвести до звільнення його від відповідальності", – застерігає ЦПК.

Нагадаємо:

Ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт стосовно особи, наближеної до колишнього голови ДФС Романа Насірова, та його радника, які причетні до схеми з легалізації частини хабаря для екскерівника Податкової.

Співвласники Standard One заперечують причетність Насірова до компанії. Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров не є фінансовим інвестором девелоперської компанії Standard One і не має до неї жодного відношення, заявили акціонери і співвласники компанії Петро Сліпець та Сергій Фітель в коментарі ЕП.

Після повідомлення про підозру Глімбовського взяли під варту з заставою в 200 млн грн, яку потім зменшили до 100 млн. В результаті він вніс всього 25 млн грн.

Після цього ВАКС змінив запобіжний захід на домашній арешт, оскільки у підозрюваного нібито погіршився стан здоровʼя і існувала загроза для його життя.