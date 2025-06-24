Співвласники Standard One заперечують причетність Насірова до компанії

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров не є фінансовим інвестором девелоперської компанії Standard One і не має до неї жодного відношення.

Про це заявили акціонери і співвласники компанії Петро Сліпець та Сергій Фітель в коментарі ЕП.

На їхню думку, стаття ЕП про те, що Насіров є одним з "тіньових" інвесторів у будівництво житлових комплексів під девелопментом Standard One, "містить необґрунтовані звинувачення" і "містить недостовірну інформацію".

"Компанії, які працюють під брендом Standard One, не мають жодного юридичного, фактичного або фінансового зв’язку з Романом Насіровим. Заяви у публікації про нібито причетність згаданої особи є безпідставними, бездоказовими та спираються винятково на «анонімні коментарі», які носять відверто заангажований характер та мотив дискредитації.

Склад акціонерів та бенефіціарів компаній, що працюють під брендом S1, прозорий і не містить публічних осіб, чиновників чи політиків", – йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, акумулює кошти інвесторів і здійснює витрати на будівництво корпоративний інвестиційний фонд "С1 інвест". З вересня 2023 року компанією з управління активами фонду "С1 інвест" є ТОВ "Траст кепітал".

За інформацією із сайту останньої, крім "С1 інвесту", "Траст кепітал" також управляє інвестиційним фондом "Альтіс-дім" з групи "Альтіс" Олександра Глімбовського, тестя Насірова. Ба більше, до 2020 року "Траст кепітал" називалася "Альтіс-траст". За останні 13 років у КУА не змінювався керівник.

Єдина бенефіціарна власниця "Трасту кепіталу" Анна Нагорна, як стало зрозуміло із судового реєстру, була дружиною Глімбовського у 2011-2020 роках. У 2020-му вони розлучилися. У системі Getcontact Нагорна підписана в більшості користувачів як "Анна Глімбовська", а у двох – "от Р. Насирова" і "Аня Глембовская Насировы".

Сліпець і Фітель переконують, що можливі зв’язки КУА «Траст Кепітал» з колишніми посадовцями не мають жодного стосунку до діяльності АТЗНВКІФ "С1 Інвест" та Standard One.

"Жодна компанія під брендом S1 не має та не мала юридичних, фінансових або бізнесових відносин ані з Насіровим, ані з Глімбовським, ані з членами його сім'ї або компаніями, пов'язаними з ними. Крім того, ніхто з перелічених осіб не є інвестором у проєктах", – йдеться у заяві.

Директор "Траст кепітал" Сергій Лиходід в коментарі ЕП заявив, що КІФ "С1 Інвест" не пов'язаний відносинами контролю з КУА "Траст кепітал".

"Всі наші взаємовідносини з "С1 Інвест" обмежуються винятково наданням послуг з управління активами цього фонду. Відсутні жодні підстави стверджувати про можливість фінансування "С1 Інвест" за рахунок коштів інших фондів, якими ми управляємо, їх бенефіціарів або пов'язаних з ними осіб", - повідомив Лиходід.

Сам ексголова ДФС не відповів на дзвінок журналіста ЕП за номером, який є в розпорядженні редакції.

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Економічна правда