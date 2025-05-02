Забудовника судитимуть у справі Насірова про рекордний хабар

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт стосовно особи, наближеної до колишнього голови ДФС Романа Насірова, та його радника, які причетні до схеми з легалізації частини хабаря для екскерівника Податкової.

Про це повідомляє пресслужба САП.

За даними УП - це тесть Насірова, забудовник Олександр Глімбовський та радник Олександр Костенко.

Мова йде про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн грн для Насірова від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Ця сума повинна була забезпечити відшкодування ПДВ підконтрольним агрохолдингу фірмам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

За версією слідства, Глімбовський та Костенко причетні до схеми з легалізації 21 млн євро.

Глімбовський допоміг легалізувати 13 млн євро через купівлю житлового та офісного комплексів із паркінгом у центрі м. Києва.

Костенко допоміг легалізувати решту грошей.

Нагадаємо:

Після повідомлення про підозру Глімбовського взяли під варту з заставою в 200 млн грн, яку потім зменшили до 100 млн. В результаті він вніс всього 25 млн грн.

Після цього ВАКС змінив запобіжний захід на домашній арешт, оскільки у підозрюваного нібито погіршився стан здоровʼя і існувала загроза для його життя.