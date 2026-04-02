Новини 2 квітня: ціни на нафту злетіли, Насірова позбавили волі

Про що говорили сьогодні?

Про нафту: Ціни на еталонний бренди нафти зросли приблизно на 7 доларів, досягнувши позначки у 107-108 доларів за барель після заяви Дональда Трампа про продовження воєнних дій в Ірані.

У світі різко подорожчала нафта, яку можна купити й отримати найближчим часом, а не тільки через біржові контракти на майбутнє - до максимуму з 2008 року.

Про 5G: Київ стане наступним містом, де запустять пілот 5G, жодних регуляторних перепон з боку держави немає.

Про Насірова: Апеляція Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційні скарги та призначила ексголові ДФС Роману Насірову 6 років увʼязнення.

Про атаки по РФ: "Березнева кампанія" Сил оборони України стала однією з наймасштабніших за кількістю уражених стратегічних підприємств: 5 заводів і 10 обʼєктів нафтопереробки.

Угода з трьох букв: польський ZEN купив український банк PIN

1 квітня польська фінтех-компанія ZEN.com перемогла в конкурсі на виведення збанкрутілого PINbank з ринку. Компанія придбає 100% акцій установи у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Отже, невдовзі на український ринок вийде новий іноземний гравець.

"Служу народу": у 2025 році топчиновники купували нерухомість та автомобілі частіше, ніж решта громадян

До 1 квітня понад 51 тис. топпосадовців подала декларації за 2025 рік. ЕП проаналізувала їх та зіставила майнову картину з ринковою статистикою.