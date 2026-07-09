Вакансії у IT-галузі закривають в середньому за 26 днів – дослідження

Середній час закриття вакансії у IT-галузі складає 26 календарних днів, а від першого контакту з кандидатом до його згоди на офер проходить в середньому 19 днів.

Такі результати дослідження отримала IT-рекрутингова агенція ITExpert.

Медіанний час закриття IT-вакансій становить 26 календарних днів. MilTech має закладати на 31% більше часу. Від першого контакту з кандидатом до його згоди на офер проходить 19 днів.

Агенція проаналізувала 274 закриті IT-вакансії рівня Middle+ у 79 компаніях за 2025–2026 роки.

Медіанний Time-to-fill для IT-вакансій становить 26 днів, Time-to-hire — 19. Найшвидше закриваються QA-вакансії: медіанний Time-to-fill — 18 днів. Найдовший цикл мають Management / Leadership-ролі: медіанний Time-to-fill — 40 днів, говориться у дослідженні.

Найбільша частка вакансій закривається за 11–30 днів. Після 43 днів вакансія виходить за межі строків, у які вкладаються 75% кейсів, після 62 днів — потрапляє у 10% найдовших закриттів.

MilTech-вакансії закриваються довше за основну IT-вибірку: Time-to-fill — 34 дні (+31%), Time-to-hire — 27 днів (+42%). У 7 з 10 вакансій закривають кандидатом, якого знайшли протягом перших 10 днів.

Дослідження показує, що швидке закриття вакансій залишається винятком: лише до 5% IT-вакансій закриваються протягом 10 календарних днів. Натомість майже кожна четверта вакансія переходить за поріг у 40 днів.

За даними ITExpert, MilTech-вакансії потребують більше часу. У цьому сегменті вища чутливість до досвіду, складніші вимоги до профілю та більше етапів перевірки кандидатів — як наслідок, триваліший цикл наймання.

У вибірку увійшли позиції 79 компаній та 274 закриті IT-вакансії протягом 2025–2026. Рівень — Middle+.

Майже половину вибірки склали Development-позиції — 47,8%, DevOps — 11,3%, Management / Leadership та Analytics — по 8,4%, QA — 7,3%, ще 16,8% склали інші ролі (Design, Marketing, Support тощо).

MilTech-вакансії аналізували окремо від цих даних: у цьому сегменті 48 закритих позицій.

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялося, що лише 13% опитаних чоловіків в IT мають бронювання від основного роботодавця, ще 4% — з другої неосновної роботи, а майже половина (44%) — взагалі не мають бронювання.

Раніще DOU.ua повідомив, що в Україні кількість deftech-вакансій за останні два роки збільшилася у 20 разів, а найбільший попит спостерігається на hardware-спеціалістів.