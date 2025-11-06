Майже половина спеціалістів у галузі IT не мають бронювання – дослідження

Лише 13% опитаних чоловіків в IT мають бронювання від основного роботодавця, ще 4% — з другої неосновної роботи, а майже половина (44%) — взагалі не мають бронювання.

Такі дані опитування DOU.ua.

"Ми дізналися в айтівців, чи мають вони бронювання / відстрочку від мобілізації. І проаналізували відповіді від 7844 чоловіків в ІТ, що перебувають в Україні", – говориться у повідомленні.

Опитування засвідчило, що 13% чоловіків в IT мають бронювання від основного роботодавця, ще 4% — з другої неосновної роботи, а 44% взагалі не мають бронювання.

Сайт DOU.ua. виявив, що найчастіше бронюють Lead+ і менеджерів. За спеціалізацією це Leadership, Project/Product/Program Management, а також системні адміністратори і аналітики.

"Що старший і досвідченіший фахівець, то вища ймовірність бронювання. У заброньованих вища медіанна зарплата, ніж в інших фахівців. Найбільше заброньованих — у Києві", – говориться у повідомленні.

Найчастіше бронюють спеціалістів великі і середні компанії, державні установи та IT-відділи не-IT компаній (банки, телеком, ритейл); у сфері miltech.

"Відстрочку мають ще 15% опитаних. 24% не підлягають мобілізації з різних причин. Основна з них — вік (до 25 або понад 60 років), а також стан здоров'я або вже пройдена служба", – уточнює сайт.

