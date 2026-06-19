Середній оклад українських IT-топів складає 5800 доларів на місяць – дослідження

Середній фіксований оклад IT-топа в Україні цього року складає 5,800 доларів на місяць, вона зросла на 66% за вісім років.

Такі результати щорічного опитування "Indigo" та ."Gidni".

У ньому взяли участь 210 керівників і керівниць у галузі IT.

"Усі цифри – самозвітні дані учасників дослідження, а не зріз усього ринку. Цьогоріч ми свідомо змістили акцент головної цифри на базовий місячний оклад, без бонусів", – говориться у повідомленні.

Дослідники пояснили, що саме оклад роботодавець закладає в офер, а кандидати озвучують у своїх зарплатних очікуваннях. Це найчесніша спільна точка відліку для переговорів.

"Отже, ключова цифра ($5,800) – це оклад, а не сукупний річний дохід (оклад плюс усі фактичні виплати), який ми рахуємо окремо", – пояснили вони.

За даними дослідження Indigo - Tech Recruiters та .Gidni - Executive Search, медіана фіксованого місячного окладу C-level в українському IT у 2026 році становить $5,800 net.

Медіана місячного окладу C-level в IT у 2026 році становить $5,800 net USD. Зарплати стартують з $4,000 і сягають максимум $10,950

"Найочевидніше – зіставити $5,800 із торішніми $6,000 і зробити висновок "впало". Робити цього не варто, і річ тут у методі. Кожен рік – це окрема незалежна вибірка з іншим складом учасників: різна частка ролей, гендеру, типів компаній", – зазначено у повідомленні.

Тому агрегатна медіана одного року й іншого не є панельним трекінгом тих самих людей, це два різні зрізи.

За даними аналітиків, з $3,500 у 2018 році оклади зросли до $5,800 у 2026, тобто +66% за вісім років (2020 та 2023 – роки без дослідження через COVID-19 та повномасштабне вторгнення). А річні коливання в кілька відсотків лежать у межах "шуму складу вибірки".

За рік 47.6% респондентів підвищили ставку (медіана +$800, або +16.7%), у 45.2% ставка залишилася без змін і лише для 7.2% її знизили (медіана −$1,000)

"Підвищень майже всемеро більше, ніж знижень. Тобто на рівні людей динаміка – це зростання, попри стабільну агрегатну медіану", – говориться у повідомленні.

Торішня публічна головна цифра ($7,400) рахувала оклад плюс бонуси (сукупний дохід), а цьогорічна ($5,800) – базовий оклад. Якщо порівнювати дохід із доходом: медіана місячного доходу за 2025 рік у цьогорічній вибірці — близько $6,480.

Торік наводилася вища цифру ($7,400), але вона рахувалась за іншою методикою, тож пряме зіставлення некоректне.

Нагадаємо:

За 2025-2026 рік кількість ІТ-ФОПів знизилася на 21%, і це найбільше зниження з 2016 року.

Раніше повідомлялося, що лише 13% опитаних чоловіків в IT мають бронювання від основного роботодавця, ще 4% — з другої неосновної роботи, а майже половина (44%) — взагалі не мають бронювання.

Раніще DOU.ua повідомив, що в Україні кількість deftech-вакансій за останні два роки збільшилася у 20 разів, а найбільший попит спостерігається на hardware-спеціалістів.