Близько 38% ветеранів залишають місце роботи за перші три місяці – дослідження

Близько 38% ветеранів залишаються місце роботи за перші три місяці – дослідження

Понад 38% людей з військовим досвідом після звільнення з війська залишають перше місце роботи менш ніж за три місяці, ще до завершення випробувального терміну.

Про це йдеться у дослідженні Work.ua спільно з Superhumans.

Дослідження показало, що труднощі із адаптацією ветеранів найчастіше виникають не на етапі пошуку кандидатів, а після найму.

Причини відрізняються залежно від того, коли саме людина йде. При звільненні протягом першого місяця домінують зарплата і психологічний стан. Якщо людина залишається довше, тоді на перший план виходить корпоративна культура.

Серед випадків, коли причиною стала "неготовність компанії", 67% стосуються конкретної команди й безпосереднього керівника, з якими людина мала працювати щодня.

Дослідження виявило чіткий зв'язок між підготовкою HR і результатами найму, що свідчить про значну роль організаційних практик у цьому процесі. Зокрема, там, де компанія інвестувала в навчання, успішність найму зростає майже вдвічі.

Окремо дослідники звернули увагу на розрив між сприйняттям і реальністю: 43% роботодавців висловлюють побоювання щодо психологічного стану кандидатів з військовим досвідом, але тільки третина з них має досвід взаємодії з ветеранами, на якому могли б ґрунтуватися такі побоювання.

Загалом дослідження показало, що 93% роботодавців уже наймали кандидатів з військовим досвідом або розглядали таких людей, а 78% ветеранів після служби проходили співбесіди.

Нагадаємо:

Ветерани війни та родини загиблих захисників і захисниць України зможуть скористатися державною програмою "єОселя" за пільговою ставкою 3% річних – раніше для цієї категорії позичальників вона становила 7%.