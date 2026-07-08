Львівський IT Кластер призначив нового CEO після спроби рейдерського захоплення попереднім

За результатами відкритого конкурсу, який тривав кілька місяців та зібрав більше двадцяти кандидатів, на посаду гендиректора Львівського IT Кластера було обрано Михайла Лемака.

Про це повідомила Наглядова рада асоціації.

Новий CEO вже приступив до виконання обов'язків. Він понад 20 років працює у приватному, громадському та державному секторах та є ветераном російсько-української війни.

Крім того, Лемак має досвід управління проєктами у креативних індустріях, медіа та міських інноваційних проєктах, а також участі у стратегічних ініціативах розвитку Львова.

Серед ключових пріоритетів – забезпечення безперервності процесів та посилення взаємодії між командами, учасниками IT Кластера та новопризначеним CEO.

Зміна CEO відбулася через скандал із попереднім гендиректором бізнес-асоціації – Степаном Веселовським, який обіймав посаду з 2013 року.

Навесні 2025 року Наглядова рада ІТ Кластера попросила його надати фінансовий звіт про роботу асоціації. Це стало наслідком непрозорого розподілу бонусів та фокусуванню уваги на комерційних проєктах, коли асоціація була неприбутковою організацією.

Поки Наглядова рада очікувала на фінансову звітність, улітку 2025 року CEO IT Кластера зареєстрував частину торговельних марок організації на свого заступника Юрія Огоновського та бухгалтерку Наталію Рижановську, щоб заволодіти контролем над ними.

27 січня Веселовського відсторонили від виконання обов'язків CEO.

Читайте більше в публікації ЕП: Рейдери-невдахи: як у Львівського IT-кластера намагалися забрати прибутковий івент

Нагадаємо:

Середній фіксований оклад IT-топа в Україні у 2026 році становив 5,800 доларів на місяць, він зріс на 66% за вісім років.