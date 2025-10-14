В Україні вакансії у DefTech-секторі зросли у 20 разів за два роки – DOU

В Україні кількість deftech-вакансій за останні два роки збільшилася у 20 разів, а найбільший попит спостерігається на hardware-спеціалістів.

Про це йдеться у матеріалі DOU.

За даними DOU, у другому кварталі 2023 року в секторі DefTech на сайті jobs.dou.ua було лише 79 вакансій, тоді як до третього кварталу 2025 року їхня кількість перевищила 1600. Найбільше зростання відзначено у сегменті hardware (інженери та технічні спеціалісти, які працюють з апаратним забезпеченням – ЕП): зараз це понад 300 вакансій лише на DOU, що майже вдвічі більше, ніж рік тому.

Аналітики зазначають, що паралельно зі зростанням вакансій, зменшилася конкуренція: на одну hardware-вакансію зараз приходить у середньому 8–9 відгуків, тоді як у 2023 році цей показник був удвічі більшим.

Найбільше вакансій запропоновано людям з досвідом від 1 до 3 років досвіду – 514. Без досвіду роботи – 33. Як коментує DOU, для кандидатів з досвідом роботи до одного року існує більше пропозицій, ніж тим, у кого п’ять років досвіду.

Попит на hardware-фахівців пояснюється активним розвитком української оборонної галузі та впровадженням нових технологічних рішень, включно з безпілотними системами, робототехнікою та системами управління зброєю. Компанії шукають Embedded-інженерів, QA-фахівців, а також Project Manager для технічних команд.

