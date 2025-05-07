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В’єтнамський експорт до США побив рекорд через побоювання нових мит

Олексій Артемчук — 7 травня, 12:47
В’єтнамський експорт до США побив рекорд через побоювання нових мит
Getty Images

У квітні В’єтнам зафіксував найвищі обсяги експорту до США з часів пандемії — понад 12 млрд дол.

Про це пише Reuters.

Це на 34% більше, ніж роком раніше, повідомляє в'єтнамська митниця. Одночасно імпорт з Китаю також досяг пікового рівня — понад 15 млрд дол.

Зростання відбулося на тлі переговорів Ханоя з Вашингтоном щодо скорочення торгівельного профіциту і боротьби з постачанням китайських товарів до США через В’єтнам. США підозрюють, що багато товарів з Китаю потрапляють до них з маркуванням "Made in Vietnam", хоча реальна додана вартість у В’єтнамі — мінімальна.

"Більшість контейнерних терміналів зараз працюють на повну або майже на повну потужність", — розповів агентству Reuters віцепрезидент SSA Marine Сорен Педерсен, яка управляє глибоководним портом Каймеп.

У травні звідти заброньовано 26 щотижневих контейнеровозів до США — це рекордно багато, порівняно із середнім показником 20–22.

Адміністрація США розглядає можливість запровадити 46% мит на в’єтнамські товари після закінчення глобальної тарифної паузи в липні. Це може серйозно вдарити по економіці В’єтнаму та транснаціональних корпораціях, що працюють на його території, зокрема Samsung і Nike.

Щоб уникнути обмежень, Ханой почав посилювати контроль за імпортом і перевіряти сертифікати походження товарів. Водночас, за перші чотири місяці року профіцит торгівлі В’єтнаму зі США зріс на майже 25% у річному вимірі. У березні він перевищив 13,5 млрд дол. — рекордний місячний показник.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки та Китай цього тижня проведуть перші офіційні торгові переговори від початку митного протистояння.

У березні торгівельний дефіцит США підскочив на 14% і досяг рекордних 140,5 млрд дол.

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