Україна припинила експорт чавуну і ризикує втратити ринки – ЗМІ

У серпні через блокаду портів Україна припинила експорт чавуну, а виробництво за 8 місяців скоротилося на 16,4% порівняно з минулорічними показниками.

Про це пише GMK-Center.

Металургійні підприємства України за підсумками січня–серпня 2026 року скоротили експорт товарного чавуну на 16,4% порівняно з аналогічним періодом 2025-го — до 1,03 млн т, свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

До США за січень–серпень було спрямовано 900,6 тис. т чавуну, що на 11% менше р./р., в Туреччину — 83,2 тис. т (+88% р./р.), до Італії — 26,5 тис. т (-77% р./р.).

"У серпні через блокаду чорноморських портів відвантаження чавуну на експорт припинилося. Надалі така ситуація може призвести до втрати українськими експортерами своєї частки ринку", – говориться у повідомленні.

Виручка від експорту чавуну за вісім місяців становила $413 млн, що на 15% менше р./р.

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У 2025 році металургійні підприємства України збільшили експорт товарного чавуну на 53,5% порівняно з аналогічним періодом 2024-го — до 1,98 млн т. Виручка від експорту чавуну за рік становила $759,88 млн, що на 51,9% більше р./р., нагадує профільне видання.

До США протягом періоду було спрямовано 1,33 млн т чавуну, що на 41,6% більше р./р., до Італії — 416,31 тис. т (+346,3% р./р.), до Польщі — 61,37 тис. т (-2,7% р./р.), до Нідерландів — 52,03 тис. т.

У IV кварталі минулого року обсяги експорту чавуну зросли на 35,7% порівняно з аналогічним періодом 2024-го та на 11,9% порівняно з попереднім кварталом — до 579,47 тис. т. Це найвищий квартальний показник від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо:

Металургійні підприємства України за підсумками серпня скоротили випуск сталі на 57,3% у річному обчисленні — до 277 тисяч тон.

Після російського балістичного удару 11 серпня "Запоріжсталь" повністю зупинила роботу. Удар пошкодив виробничі потужності та енергетичну інфраструктуру підприємства.

Російський удар 11 серпня призвів до наймасштабніших руйнувань комбінату Запоріжсталі з часів Другої світової війни, а після повторного удару 27 серпня терміни його відновлення існують лише теоретично.