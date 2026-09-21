Мінагрополітики скоригує мінімальні експортні ціни на зерно

У серпні уряд запровадив спеціальний коригувальний коефіцієнт до розрахованих мінімально допустимих експортних цін на зернові та олійні культури, Мінагрополітики погоджує застосування аналогічного дисконту до кінця року.

Про це пише "АПК-Інформ".

Ідеться про спеціальний дисконт 0,714 до розрахованих мінімально допустимих експортних цін на окремі види сільськогосподарської продукції (зернові та олійні культури).

Наразі Мінагрополітики вже розіслало на погодження застосування аналогічного дисконту в жовтні, листопаді та грудні поточного року, заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він нагадав, що міністерство априкінці липня отримало від експортерів звернення щодо необхідності регулювання мінімальних цін. У серпні уряд знизив їх майже на 30%.

Це мало б сприяти дешевшому експорту, однак попри завантажену логістику експортні ціни в серпні залишалися високими і вплинули на рівень вересневих цін.

За словами чиновника, переглянути ціни наразі неможливо, оскільки рішення про мінімальні експортні ціни приймається раз на місяць – 10 числа.

"Для швидкого коригування треба внести зміни до закону, а це доволі складно. На сьогодні така рекомендація — розглядати можливість змін у базисі умов постачання", — пояснив Висоцький.

При цьому він зауважив, що поки що не можна спрогнозувати, коли відбудеться відновлення логістики.

"Тому, з урахуванням майбутнього такого урядового рішення, в жовтні мінімальні ціни будуть скориговані, в листопаді, в грудні також", — резюмував міністр.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що посилення атак у Чорному морі обмежило постачання зерна з України та стало одним із чинників зростання світових цін на продовольство до максимуму з листопада 2022 року.

Раніше фермери заявляли, що держава може запізнитися із компенсацією фермерам за втрачений урожай та іншими програмами держпідтримки: якщо виплати відбудуться після того, як потрібно купувати насіння і пальне, вона вже не допомагає провести наступну посівну.