В Україні є 1 654 адреси масової реєстрації бізнесів: в яких регіонах їх найбільше

Наразі в Україні до точок масової реєстрації бізнесів можна віднести 1 654 адреси, понад половина з них — в Києві.

Про це повідомляє "Опендатабот",

Зазначається, що 9 318 компаній з’явилося в місцях масових реєстрацій від початку повномасштабного. 2 775 з них долучилося торік – за рік кількість таких "реєстрантів" скоротилась майже на чверть.

За даними платформи, загалом на цих адресах зареєстровано 180 тис. компаній, 83% з них активні (чинні). Найбільше таких бізнесів у Києві — 68% або 101 тис. Ще 6% компаній перебувають у Харківщині — 9,4 тис. Трійку лідерів закриває Дніпропетровщина — 4,5% або 6,6 тис. бізнесів.

Найбільше компаній (2 367) зареєстровано у Києві, за адресою вулиця Мельникова, будинок 12. Згідно з мапою, це звичайна жила п’ятиповерхівка. Ця адреса є лідером за компаніями ще з 2018 року, коли "Опендатабот" вперше почав досліджувати цю тему.

Повідомляється, що 30.6% усіх компаній, що зареєстровані на таких адресах, займаються оптовою торгівлею, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. Це орієнтовно 45,7 тис. підприємств.

Нагадаємо:

15 компаній вперше отримали позначку про непрозору структуру власності в Єдиному державному реєстрі.