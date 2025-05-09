В ЄДР вперше з'явились компанії з непрозорою структурою власності
15 компаній вперше отримали позначку про непрозору структуру власності в Єдиному державному реєстрі.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Таку позначку мають отримувати небанківські фінансові установи, НБУ можуть їхні штрафувати чи позбавляти такі компанії ліцензій згідно з законом.
Як зазначає "Опендатабот", наразі у компанії, аби отримати ліцензію для роботи від НБУ, має бути прозора структура власності.
До прикладу, проблеми можуть виникнути у бізнесів, де:
– немає власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера;
– циклічна власність — коли одна компанія\підприємець володіє часткою іншого бізнесу, а та через ланцюг власників володіє першою (тобто своїм власником);
– використання трастових конструкцій (розподіл володіння) із порушенням встановлених законом вимог;
– у компанії з’явився лідер без відома\згоди регулятора (НБУ);
– наявність номінальних власників — власники є лише "на папері".
Якщо у компанії з’являються ознаки непрозорості, то НБУ може оштрафувати такий бізнес, позбавити ліцензії чи навіть виключити з Державного реєстру фінансових установ.
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