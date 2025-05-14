В Украине есть 1 654 адреса массовой регистрации бизнесов: в каких регионах их больше всего

Сейчас в Украине к точкам массовой регистрации бизнесов можно отнести 1 654 адреса, более половины из них - в Киеве.

Об этом сообщает "Опендатабот",

Отмечается, что 9 318 компаний появилось в местах массовых регистраций от начала полномасштабного. 2 775 из них присоединилось в прошлом году - за год количество таких "регистрантов" сократилось почти на четверть.

По данным платформы, всего на этих адресах зарегистрировано 180 тыс. компаний, 83% из них активны (действующие). Больше всего таких бизнесов в Киеве - 68% или 101 тыс. Еще 6% компаний находятся в Харьковской области - 9,4 тыс. Тройку лидеров закрывает Днепропетровщина - 4,5% или 6,6 тыс. бизнесов.

Больше всего компаний (2 367) зарегистрировано в Киеве, по адресу улица Мельникова, дом 12. Согласно карте, это обычная жилая пятиэтажка. Этот адрес является лидером по компаниям еще с 2018 года, когда "Опендатабот" впервые начал исследовать эту тему.

Сообщается, что 30.6% всех компаний, зарегистрированных на таких адресах, занимаются оптовой торговлей, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Это ориентировочно 45,7 тыс. предприятий.

Напомним:

15 компаний впервые получили отметку о непрозрачной структуре собственности в Едином государственном реестре.