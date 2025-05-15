Инициативы отсутствуют: в правительстве РФ признали, что западные бренды не возвращаются в Россию

Ни один из международных брендов, которые ушли с российского рынка после начала полномасштабной войны в Украине, не подавал заявок на возвращение.

Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, сообщает The Moscow Times.

"Возвращение брендов - это должна быть инициатива самих зарубежных компаний. Сейчас мне неизвестно о том, что какой-то бренд или какая-то компания, которой принадлежит бренд, подала, например, в Минпромторг какую-то заявку о чем-то", - сказал Чекушов.

В то же время он подчеркнул, что даже если в ближайшее время западные бренды начнут возвращаться, то власть будет защищать российские компании.

До этого правитель РФ Путин заявил, что на него выходит крупный бизнес, который хочет возобновить работу в стране. "Надо посмотреть, конечно, кто как себя вел, кто-то нахамил, оскорблял нас", - сказал Путин.

По его словам, иностранные компании "надо пускать" обратно, если в этом нуждается рынок, а российские предприятия не могут производить что-либо самостоятельно. Однако, если это невыгодно России, нужно найти "тысячу причин", чтобы отказать в возвращении.

Российские власти начали обсуждать возвращение иностранных компаний на фоне возобновления переговоров России и США по Украине.

Напомним:

Лидер Кремля Владимир Путин заявил, что одних извинений недостаточно для возвращения иностранного бизнеса на российский рынок.