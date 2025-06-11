В Украине вдвое увеличилось количество ФЛП с налоговым долгом

В Украине с 670 тыс. в феврале 2022 до 1,29 млн по состоянию на начало мая 2025 увеличилось количество ФЛП с налоговым долгом. 1,29 млн предпринимателей задолжали государству более 13 млрд грн налогов.

Об этом свидетельствует аналитика от "Опендатабот".

Отмечается, чтотреть этого прироста (а именно 213 тыс. предпринимателей) приходится на март 2022 года.

Больше всего новых должников появилось в первый год полномасштабной войны. Тогда их количество выросло в 1,6 раза. Всплеск пришелся на март: +31% за месяц.

Уже в следующем году предприниматели адаптировались к новым реалиям и прирост замедлился до 4% в год. Впрочем, уже в 2024 ситуация снова ухудшилась, и новых должников за год стало больше на 16%.

В начале текущего года еще 42 282 предпринимателя были обременены налоговыми долгами - +3,3%. Впрочем, в течение следующих месяцев ФЛП гасили свои задолженности, поэтому на начало мая прирост составлял уже 2% или 24 275 предпринимателей.

По данным аналитиков,почти на 6 млрд грн увеличился общий налоговый долг ФЛП с начала полномасштабной войны - почти вдвое.

В частности, 30 млн грн из этих долгов приходятся на ФЛП-плательщиков единого налога 1 и 2 группы, которые были мобилизованными. Всего 3145 предпринимателей в рядах ВСУ по состоянию на апрель текущего года имеют налоговый долг по уплате единого налога и военного сбора.

Аналитики отметили, что реальное количество мобилизованных предпринимателей с налоговым долгом пока вычислить невозможно.

С начала полномасштабной войны проверить налоговый долг ФЛП невозможно, ведь Налоговая закрыла эти данные, считая их критическими.

Напомним:

Государственная налоговая служба в январе-ноябре 2024 года открыла 25 225 исполнительных производств из-за налоговых долгов бизнеса. Это на 22% больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 20,6 тыс. производств.