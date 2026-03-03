Ринок електромобілів в Україні продовжує падати: які нові та вживані моделі купують

В Україні у лютому ринок легкових електромобілів продовжив падати через відновлення сплати ПДВ на імпорт з 1 січня.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Як йдеться в аналітиці,

Внутрішні перепродажі : 1 916 угод (−47,4% M-M та на −31,9% Y-Y).

: 1 916 угод (−47,4% M-M та на −31,9% Y-Y). Імпорт вживаних : 803 од. (−43,2% M-M та −79,2% Y-Y).

: 803 од. (−43,2% M-M та −79,2% Y-Y). Нові: 135 од. (−84,6% M-M та −79,4% Y-Y).

Зокрема, сегмент внутнішнього ринку залишається найбільш стабільним завдяки наявності машин в Україні та відсутності впливу нових митних платежів на вже зареєстрований транспорт. До найпопулярніших моделей увійшли Nissan Leaf, Tesla Model 3, Model Y, Model S, Volkswagen e-Golf та Renault ZOE.

Як зазначають аналітики, попри додаткові витрати, імпорт із США та Європи продовжується, проте фокус змістився на максимально ліквідні моделі. Серед найпопулярніших – Tesla Model Y та Model 3, Nissan Leaf, Chevrolet Bolt EV, Tesla Model S.

Сегмент нових електромобілів повністю зайнятий китайськими брендами та суббрендами (115 авто вироблені в Китаї, з усіх 135). До ТОП-моделей увійшли BYD (Sea Lion 06, Leopard 3, Song Plus, Sea Lion 07), Zeekr (001 та 7X), Honda e:NP2.

Нагадаємо:

У січні в Україні всього 1 374 вживаних електромобілі отримали першу реєстрацію проти 25 тис. у грудні.

Після того, як у грудні українці намагалися встигнути придбати авто до повернення ПДВ, у січні нових електромобілів придбали 864, що на 85,2% менше, ніж в грудні. Проте є ріст на 35,6% порівняно з минулим січнем.