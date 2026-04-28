Українці купили понад 15 тисяч нових та 50 тисяч вживаних авто цьогоріч: найзатребуваніші моделі
Упродовж першого кварталу 2026 року автомобільний парк України поповнили 15,4 тис. нових та 50,1 тис. вживаних легкових авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
Згідно з аналітикою, найпопулярнішими моделями серед нових авто були:
1. TOYOTA RAV-4 - 1159 од.;
2. RENAULT Duster - 1150 од.;
3. HYUNDAI Tucson - 636 од.;
4. TOYOTA LC Prado - 603 од.;
5. SKODA Kodiaq - 429 од.
В ТОП-5 вживаних легковиків потрапили:
1. VW Golf - 2448 од.;
2. VW Tiguan - 2010 од.;
3. AUDI Q5 - 1886 од.;
4. SKODA Octavia - 1726 од.;
5. NISSAN Rogue - 1716 од.
Нагадаємо:
У березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових авто, з них – 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.