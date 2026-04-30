Цьогоріч в Україну імпортували понад 50 тисяч вживаних легковиків: найпопулярніші моделі

Упродовж першого кварталу 2026 року український автопарк поповнили 50,1 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що абсолютну більшість в цій кількості склали кросовери – 53%. Середній вік вживаних SUV-ів, що в цьому році перейшли на українські номери становить – 8 років.

Згідно з аналітикою, розподіл за типами двигунів був таким:

Бензинові – 61%;

Дизельні – 21%;

Гібриди – 8%;

Електричні – 7%;

ГБО – 3%.

Як йдеться в дослідженні, до ТОП - 10 найпопулярніших моделей SUV потрапили:

1. VOLKSWAGEN Tiguan - 2010 од.;

2. AUDI Q5 - 1886 од.;

3. NISSAN Rogue - 1716 од.;

4. FORD Escape - 1090 од.;

5. NISSAN Qashqai - 1027 од.;

6. MAZDA CX5 - 949 од.;

7. BMW X3 - 829 од.;

8. AUDI Q7 - 752 од.;

9. BMW X5 - 744 од.;

10. HYUNDAI Tucson - 653 од.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2026 року в Україні було реалізовано 9467 вживаних легковиків, ввезених із США, що на 1,5% менше, ніж торік.