Цьогоріч в Україну імпортували понад 50 тисяч вживаних легковиків: найпопулярніші моделі
Упродовж першого кварталу 2026 року український автопарк поповнили 50,1 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє Укравтопром.
Йдеться, що абсолютну більшість в цій кількості склали кросовери – 53%. Середній вік вживаних SUV-ів, що в цьому році перейшли на українські номери становить – 8 років.
Згідно з аналітикою, розподіл за типами двигунів був таким:
Бензинові – 61%;
Дизельні – 21%;
Гібриди – 8%;
Електричні – 7%;
ГБО – 3%.
Як йдеться в дослідженні, до ТОП - 10 найпопулярніших моделей SUV потрапили:
1. VOLKSWAGEN Tiguan - 2010 од.;
2. AUDI Q5 - 1886 од.;
3. NISSAN Rogue - 1716 од.;
4. FORD Escape - 1090 од.;
5. NISSAN Qashqai - 1027 од.;
6. MAZDA CX5 - 949 од.;
7. BMW X3 - 829 од.;
8. AUDI Q7 - 752 од.;
9. BMW X5 - 744 од.;
10. HYUNDAI Tucson - 653 од.
Нагадаємо:
У першому кварталі 2026 року в Україні було реалізовано 9467 вживаних легковиків, ввезених із США, що на 1,5% менше, ніж торік.