Тиск від повернутого ПДВ: в січні попит на нові електромобілі впав на понад 85%

Після того, як у грудні українці намагалися встигнути придбати авто до повернення ПДВ, у січні нових електромобілів придбали 864, що на 85,2% менше, ніж в грудні. Проте є ріст на 35,6% порівняно з минулим січнем.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що BYD — абсолютний і недосяжний лідер в цьому сегменті, сформувавши половину всього ринку нових "електричок" за місяць. Zeekr та Volkswagen розділили другу сходинку, Honda – на четвертій.

Згідно з аналітикою, в рейтингу моделей BYD Leopard 3 (133 од.) — абсолютний та несподіваний лідер місяця. Volkswagen ID. Unyx (88 од.) — друге місце, BYD Sea Lion 06 (87 од.) лише на одну одиницю відстав від "німця".

"Ринок нових електромобілів зараз тримається на трьох "китах": BYD, офіційних дилерах, що працюють за інерцією грудневих замовлень, та новинках із Китаю, які з'являються швидше, ніж ми встигаємо до них звикнути", – підсумували аналітики.

Нагадаємо:

У січні український автопарк поповнили 2873 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), відносно січня минулого року попит на електромобілі зменшився на 21%.