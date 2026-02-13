Імпорт вживаних електромобілів в Україну впав в рази: топ-10 моделей

У січні в Україні всього 1 374 вживаних електромобілі отримали першу реєстрацію проти 25 тис. у грудні.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Експерти зазначають, що навіть за таких мінімальних обсягів рейтинг залишається досить стабільним. Tesla (337 шт.) — залишається лідером. Nissan (208 шт.) — міцне друге місце, переважно завдяки популярності бюджетного сегмента.

KIA (120 шт.) та Hyundai (96 шт.) — корейський дует стабільно закриває запити на "свіжі" та технологічні кросовери. Volkswagen (94 шт.) — тримається в п'ятірці, хоча його вживані "електрички" зараз відчувають серйозний тиск з боку нових китайських моделей бренду, підкреслюють аналітики.

Замикають десятку Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz та BYD.

Зокрема, у модельному заліку Nissan Leaf (177 шт.) знову очолив рейтинг. Tesla Model 3 (159 шт.) та Model Y (123 шт.) посіли друге та третє місце відповідно.

Як зазначають експерти, KIA Niro та Renault ZOE — стабільний вибір для міста та комерції. У десятці також тримаються Volkswagen Golf, Hyundai Kona та Chevrolet Bolt. Замикають список Tesla Model S та KIA Soul.

Нагадаємо:

Після того, як у грудні українці намагалися встигнути придбати авто до повернення ПДВ, у січні нових електромобілів придбали 864, що на 85,2% менше, ніж в грудні. Проте є ріст на 35,6% порівняно з минулим січнем.