Українські аграрії зможуть отримати модульні зерносховища: які умови

В Україні розпочинається реєстрація для отримання модульних зерносховищ місткістю 1 000 тонн.

Про це йдеться на сайті Міністерства аграрної політики і продовольства України.

У межах цієї ініціативи ФАО передасть 615 модульних зерносховищ агровиробникам, які обробляють землю в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Херсонській областях. Кожен відібраний для участі у програмі фермер отримає одне зерносховище для свого господарства. Ініціатива забезпечить зберігання понад 600 тис. тонн зерна.

Для участі у програмі фермери повинні обробляти від 200 до 1 000 га офіційно зареєстрованих земель, які активно використовуються для сільгоспвиробництва.

Фермери, які бажають взяти участь у програмі, можуть подати заявку на отримання допомоги через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 19 березня 2025 року.

Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок відібрані учасники програми отримають підтвердження через ДАР та будуть повідомлені про час та місце отримання допомоги.

В Мінагрополітики наголосили, що подання заявки не гарантує отримання модульного зерносховища, оскільки їхня кількість обмежена.

Нагадаємо:

12 лютого в Україні розпочався прийом заявок на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних сільськогосподарьских угідь.