В Україні стартує прийом заявок на бюджетну субсидію для аграріїв

З 12 лютого в Україні розпочинається прийом заявок на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних сільськогосподарьских угідь.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, посилаючись на слова очільника відомства Віталія Коваля.

Зазначається, що бюджетна субсидія надаватиметься тим аграріям, хто має у власності та/або користуванні від 1 до 120 га земель сільськогосподарського призначення в розмірі 4 тис. грн/га. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр.

В 2025 році право на підтримку мають лише ті сільгоспвиробники, хто не отримував її у 2024 році.

Нагадаємо:

Наприкінці грудня міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль спільно з головою правління "Укрфінжитло" Євгеном Мецгером обговорили запуск програми доступної іпотеки "єОселя" для аграріїв.