Украинские аграрии смогут получить модульные зернохранилища: какие условия

В Украине начинается регистрация для получения модульных зернохранилищ вместимостью 1 000 тонн.

Об этом говорится на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В рамках этой инициативы ФАО передаст 615 модульных зернохранилищ агропроизводителям, которые обрабатывают землю в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях. Каждый отобранный для участия в программе фермер получит одно зернохранилище для своего хозяйства. Инициатива обеспечит хранение более 600 тыс. тонн зерна.

Для участия в программе фермеры должны обрабатывать от 200 до 1 000 га официально зарегистрированных земель, которые активно используются для сельхозпроизводства.

Фермеры, желающие принять участие в программе, могут подать заявку на получение помощи через Государственный аграрный реестр (ДАР) до 19 марта 2025 года.

После обработки и анализа всех полученных заявок отобранные участники программы получат подтверждение через ДАР и будут уведомлены о времени и месте получения помощи.

В Минагрополитики отметили, что подача заявки не гарантирует получения модульного зернохранилища, поскольку их количество ограничено.

Напомним:

12 февраля в Украине начался прием заявок на бюджетную субсидию на единицу обрабатываемых сельскохозяйственных угодий.