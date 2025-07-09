В Україні сповільнилась інфляція – Держстат

В Україні у червні сповільнилася як споживча, так і місячна інфляція.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

"Інфляція на споживчому ринку в червні 2025 р. порівняно із травнем 2025 р. становила 0,8%, із червнем 2024р. – 14,3%. Базова інфляція в червні 2025 р. порівняно із травнем 2025 р. становила 0,3%, із червнем 2024 р. – 12,1%", – повідомляє Держстат.

На споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

"Найбільше (на 13,5%) подорожчали фрукти. На 3,3–0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сало, хліб, кисломолочну продукцію, масло, цукор", – говориться у повідомленні.

Водночас на 8,1% подешевшали овочі, на 1,1–0,4% знизилися ціни на яйця, макаронні вироби, молоко, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Одяг подешевшав на 2,3%, взуття – на 2,1%.

Ціни на транспорт зросли на 1,1% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 5,4% і палива та мастил на 2,3%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що зростання споживчих цін в Україні у травні прискорилося до 1,3% з 0,7% у квітні та 1,5% у березні. У травні 2024 року зростання цін становило 0,6%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками травня цього року зросла до 15,9% з 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.

Також раніше повідомлялося, що за підсумками квітня річна інфляція становила 15,1%, в березні вона була на рівні 14,6%. Інфляція на споживчому ринку у квітні порівняно із березнем становила 0,7%, з початку року – 4,3%.

Раніше у квітні Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2025 році – з 8,4% до 8,7%.

Відповідно до прогнозу НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися на більшість товарів і послуг.