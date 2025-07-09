В Украине замедлилась инфляция - Госстат

В Украине в июне замедлилась как потребительская, так и месячная инфляция.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

"Инфляция на потребительском рынке в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. составила 0,8%, с июнем 2024 г. - 14,3%. Базовая инфляция в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. составила 0,3%, с июнем 2024 г. - 12,1%", - сообщает Госстат.

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.

"Больше всего (на 13,5%) подорожали фрукты. На 3,3-0,2% выросли цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сало, хлеб, кисломолочную продукцию, масло, сахар", - говорится в сообщении.

В то же время на 8,1% подешевели овощи, на 1,1-0,4% снизились цены на яйца, макаронные изделия, молоко, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Одежда подешевела на 2,3%, обувь - на 2,1%.

Цены на транспорт выросли на 1,1% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 5,4% и топлива и масел на 2,3%.

Напомним:

Ранее сообщалось, что рост потребительских цен в Украине в мае ускорился до 1,3% с 0,7% в апреле и 1,5% в марте. В мае 2024 года рост цен составил 0,6%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам мая этого года выросла до 15,9% с 15,1% по итогам апреля и 14,6% по итогам марта.

Также ранее сообщалось, что по итогам апреля годовая инфляция составила 15,1%, в марте она была на уровне 14,6%. Инфляция на потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом составила 0,7%, с начала года - 4,3%.

Ранее в апреле Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2025 году - с 8,4% до 8,7%.

Согласно прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться на большинство товаров и услуг.