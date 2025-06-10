В Україні зростає інфляція: очікуване прискорення

Зростання споживчих цін в Україні у травні прискорилося до 1,3% з 0,7% у квітні та 1,5% у березні.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У травні 2024 року зростання цін становило 0,6%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками травня цього року зросла до 15,9% з 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.

Зазначається, що у травні-2025 базова інфляція збільшилася не так суттєво – до 0,5% з 0,4% у квітні та 1,4% у березні.

Однак з урахуванням того, що у травні-2024 вона становила 0,3%, у річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,3% порівняно з 12,1% за підсумками квітня та 12,4% за підсумками березня.

Нагадаємо:

Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) має достатньо інформації про те, які спеціальні дозволи на видобуток є так званими "сплячими".