Промвиробництво в Україні за 9 місяців впало на 1,9% – Держстат

За 9 місяців промислове виробництво в Україні зменшилося на 1,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це з посиланням на дані пише Держстату "Інтерфакс-Україна".

У вересні промислове виробництво в Україні зросло на 2,7% до серпня, але знизилося на 9,2% до серпня минулого року.

Промвиробництво у вересні знизилося на 9,2% (до відповідного місяця 2025 року) після скорочення на 6,1% в серпні, на 1,7% в липні, та зростання на 1,1% у червні і до того на 0,3% – у травні.

За даними відомства, у вересні до серпня 2026 року промислове виробництво зросло на 2,7%.

Держстат уточнює, що загалом за січень-вересень поточного року промислове виробництво в Україні зменшилося на 1,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У січні-вересні 2026 року до аналогічного періоду 2025 року зростання у хімічному виробництві становило 2,7%, у харчовій промисловості – 2,8%, виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – 17,1%, виробництво машин та устаткування – 36,5%.

Водночас в металургійному виробництві спостерігалося падіння на 18,2%, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 18,1%, у виробництві електричного устаткування на 17,8%.

Падіння зумовлене низкою російських атак на металургійні підприємства України, які змушені були зупинити виробництво.

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Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря знизилося на 16,7%, у переробній промисловості та фармвиробництві – падіння на 7,9%, видобувній промисловості та розробленні кар'єрів – на 0,2%.

Минулого року промвиробництво в Україні скоротилося на 1,7%, тоді як у 2024-му зростання становило 4,7%, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Нагадаємо:

Український ВВП в другому кварталі збільшився лише на 0,4% – це у півтора раза менше, ніж у попередніх прогнозах, повідомив раніше Держстат.