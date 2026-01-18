В Україні подорожчали столові буряки: яка ціна

Вартість столових буряків в Україні становить 5–10 грн/кг, що на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє моніторингова платформа EastFruit.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, на ринку України поточного тижня спостерігається тенденція до зростання цін на столові буряки.

Вітчизняні виробники повідомляють про скорочення запасів коренеплодів належної якості, водночас попит з боку оптових компаній та роздрібних торговельних мереж на цю продукцію зростає.

У результаті станом на сьогодні виробникам вдається реалізовувати столові буряки в діапазоні 5–10 грн/кг ($0,12–0,23/кг), що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Подорожчання в цьому сегменті учасники ринку пояснюють помітним скороченням пропозиції продукції.

"На сьогодні продажі коренеплодів із необладнаних сховищ практично завершені, також істотно зменшилася пропозиція некондиційних овочів, що, своєю чергою, дозволило виробникам підвищити ціни на якісну продукцію", – говориться у публікації.

Поточні ціни на столові буряки в Україні в середньому на 49% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року, зазначають аналітики.

Разом із тим учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може мати тимчасовий характер.

На їхню думку, подальше подорожчання може стимулювати фермерів активізувати продажі коренеплодів зі сховищ, що призведе до збільшення пропозиції та, як наслідок, до зниження цін у цьому сегменті.

