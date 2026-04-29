Світові ціни на сільськогосподарські продукти досягли дворічного максимуму: причини

Світові ціни на продукти зросли до максимуму з кінця 2023 року

Тривале закриття Ормузької протоки та екстремальні погодні умови підняли індекс цін на сільськогосподарські товари до дворічного максимуму.

Про це пише Bloomberg.

Зараз фермери в Азії, Австралії та США стикаються з викликами, спричиненими війною в Ірані та посухою, що тисне на ціни на основні продукти харчування – від хліба до макаронів та олії.

Ціни на пшеницю та кукурудзу – культури, що потребують багато добрив – демонструють одні з найбільших зростань.

Найбільш активно торгувані ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій торговій біржі зросли на 11% з кінця лютого та досягли найвищого рівня за майже два роки. Ціна на кукурудзу зросла на 6% за останні два місяці – найвищий рівень за рік.

Деяким фермерам у основних країнах-виробниках довелося скоротити посівні площі, щоб знизити витрати.

Погода зараз стає другим основним чинником. Постійна посуха на Великих рівнинах США призводить до зростання цін на пшеницю, а прогнози несприятливих погодних умов викликають занепокоєння в інших ключових регіонах.

Пізніше погода може також повпливати на пальмову олію, сою та кукурудзу.

Також Війна на Близькому Сході ризикує зберегти високі витрати на паливо та може вплинути на ціну всіх товарів – від кави до бавовни. Це пов'язано з тим, що вищі ціни на пальне збільшують витрати на переміщення врожаю з ферм на склади та в порти.

Нагадаємо:

У Світовому Банку припускають, що ціни на добрива зростуть на 31% у 2026 році через стрибок цін на сечовину на 60%. Доступність добрив впаде до найгіршого рівня з 2022 року, що призведе до зменшення доходів фермерів та загрожуватиме врожайності в майбутньому. Це також пов'язано з війною на Близькому Сході.