В Україні прогнозують зростання цін на хліб, овочі, крупи та яйця: у ВАР назвали причини

В Україні у 2026 році збережеться тенденція до зростання вартості продуктового кошика, що зумовлено наслідками російських обстрілів, проблемами з експортом та подорожчанням виробничих витрат.

Про це на брифінгу 15 січня заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук, повідомляє Укрінформ.

"Нестача коштів і дефіцит робочої сили відчутний, що в цілому негативно впливає на економіку країни та створює додаткові навантаження на роботу бізнесу. Водночас удари по критичній та енергетичній інфраструктурі суттєво підвищили собівартість виробництва продуктів для внутрішнього ринку", – зазначив Марчук.

За попередніми оцінками експерта, найближчим часом ціни на крупи можуть зрости приблизно на 5%.

Ситуація на ринку м'яса наразі залишається відносно стабільною, однак не виключені цінові коливання на свинину та яловичину.

Також у січні-лютому можливе подорожчання курячих яєць у середньому на 10%.

Крім того, зростає вартість овочів через підвищення собівартості їх зберігання, до того ж імпортна продукція стала дорожчою в закупі, зокрема мова йде про огірки та помідори.

Хліб, за словами Марчука, дорожчатиме в середньому на 1,5-2% щомісяця.

Нагадаємо:

В Україні у грудні 2025 року чашка еспресо в середньому коштує 41 грн. За рік кава подорожчала на 17%, а від початку повномасштабної війни – у майже 2 рази.