В Україні підскочили ціни на огірки: скільки вони коштують

В Україні тепличні огірки надходять у продаж за ціною 115–145 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Йдеться, що сформованій ситуації сприяло одразу кілька ключових чинників. По-перше, попит на огірки залишався стабільно високим — у закупівлях були зацікавлені як роздрібні торговельні мережі, так і великі оптові компанії.

Водночас пропозиція цієї продукції на ринку й надалі залишалася обмеженою. Учасники ринку зазначали, що вибірки в місцевих тепличних комбінатах були нечисленними та нестабільними, що пояснюється сезонним фактором.

Як інформують аналітики, на ринок стабільно завозилася ця продукція з-за кордону, переважно з Туреччини. Однак, незважаючи на регулярні поставки, наявної пропозиції було недостатньо для покриття сформованого попиту. За таких умов продавці поступово підвищували відпускні ціни як на продукцію місцевих комбінатів, так і на імпортні овочі.

Експерти зазначають, наразі тепличні огірки в Україні реалізуються в середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Перші партії овочів нового обороту українські тепличні комбінати планують поставити на ринок не раніше середини лютого поточного року.

