В Україні подорожчала картопля, а буряк подешевшав

На минулому тижні ціни на буряк та цибулю знизилися, а от картопля і капуста подорожчали.

Про це повідомляє моніторингова платформа EastFruit.

За даними аналітиків, зростання пропозиції буряків призвело до різкого зниження відпускних цін: він подешевшав з 25-40 гривень за кілограм до 15-20. Також знижуються ціни на цибулю нового врожаю - з 25-40 до 14-25 грн/кг.

"Ціни на овочі в Україні змінилися різноспрямовано. Зростання пропозиції столових буряків призвело до різкого зниження цін. З тієї ж причини подешевшала цибуля нового врожаю", – пояснюють в EastFruit.

Водночас рання картопля продавалася дорожче, ніж тижнем раніше. Ціни з 10-20 грн/кг піднялися до 15-22 грн/кг.

"Рання картопля та морква продавалися дорожче, ніж тижнем раніше. Томат та огірок подешевшали, а ціни на солодкий перець зросли. Капуста броколі зросла в ціні, а кольорова продавалася дешевше, ніж минулого тижня. Подорожчали кабачок і часник. У сегменті зелені продовжили знижуватися ціни на петрушку і почав дорожчати кріп", – йдеться у повідомленні.

Томат і огірок подешевшали з 75-95 до 55-85 грн/кг і з 20-45 до 15-30 грн/кг відповідно, а ціни на солодкий перець зросли з 90-120 до 100-160 грн/кг. Відпускні ціни на цвітну капусту зросли з 30-40 до 45 гривень за кілограм, а на кабачок - з 10-15 до 18-20 грн/кг.

У сегменті зелені продовжили знижуватися ціни на петрушку з 70-80 до 60-70 грн/кг і почав дорожчати кріп з 40-50 до 50-85 грн/кг.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у міру збільшення пропозиції картоплі нового врожаю на ринку України її вартість починає знижуватись. Виробники готові відвантажувати картоплю нового врожаю по 18-28 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

На початку червня ціна на торішню картоплю в Україні коливалась в межах 18–28 грн/кг, що в середньому на 13% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Раніше повідомлялося, що Індекс борщу за місяць знизився на 12%, проте в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця, коли вартість страви становила 222 грн. Про це свідчать дані продуктового моніторингу Українського клубу бізнесу.