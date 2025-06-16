Індекс борщу за рік зріс на 27%: які продукти здорожчали найбільше

Індекс борщу за місяць знизився на 12%, проте в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця, коли вартість страви становила 222 грн.

Про це свідчать дані продуктового моніторингу Українського клубу бізнесу (УКАБ).

Зокрема, спостерігається суттєве зростання цін на м'ясо. Так, яловичина (гуляш) зросла в ціні на 6% за місяць, до 336 грн/кг (+20% у зрізі року).

Ще більш стрімке зростання продемонструвала курятина: філе подорожчало на 11%, до 222 грн/кг (+39% за рік), стегно — на 28%, до 154 грн/кг (+39%), а тушка — на 25%, до 110 грн/кг (+42%).

Натомість ціна на свинячий ошийок залишилася стабільною - на рівні 330 грн/кг, що, втім, на 31% перевищує показник рік тому.

"Суттєве подорожчання курятини частково пояснюється підвищенням витрат на корми, яловичина дорожчає на тлі обмеженої пропозиції", - пояснили в бізнес-об`єднанні.

Ціни на овочі демонструють сезонну динаміку: продукція нового врожаю дешевшає, а старого — дорожчає.

Вартість ріпчастої цибулі в роздріб досягла 40 грн/кг, що на 33% більше, ніж місяць тому, та на 32% дорожче за торішні показники.

Стара картопля на полицях супермаркетів подорожчала за місяць в середньому на 10% – до 38 грн/кг (+33% за рік).

Водночас на ринку з'являються овочі нового врожаю, що тисне на ціни. Так, молода капуста подешевшала на 66% за місяць - до 25 грн/кг (але +64% щодо минулого року).

Ціни на огірки продовжують знижуватися – за місяць на 18% і в середньому коштують 65 грн/кг, що також на 11% дешевше, ніж торік. Помідори тримаються на стабільному рівні – близько 99 грн/кг, однак на 12% дорожче, ніж були рік тому.

Молочні продукти, соняшникова олія, курячі яйця демонструють сталу цінову динаміку. Більша частина з них незначно подешевшала.

Нагадаємо:

В Україні у травні помітне здорожчання демонструють свинина, цибуля, капуста, морква й буряк. Водночас вартість яєць і тепличних томатів та огірків, навпаки, знижується.