Офіс Генпрокурора проведе аудит усіх справ щодо компаній, які займаються інфраструктурою

їГенпрокурор Руслан Кравченко доручив провести аудит усіх кримінальних справ проти компаній, що займаються інфраструктурними проєктами.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"...сьогодні ж я доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі.

Отримав першу інформацію: по іншим бізнес структурах (Окрім "Автомагістраль-південь" – ЕП) теж є кримінальні провадження, але з боку правоохоронців, з тих чи інших причин, затягується розслідування цих справ", – сказав Кравченко.

Він також додав, що прокуратура перевірить усі факти, пов’язані з будівництвом, відбудовою, інфраструктурними контрактами. "ті, хто краде — відповідатимуть. А ті, проти кого фабрикують справи — будуть захищені", – підсумував Кравченко.

Нагадаємо:

Новий Генпрокурор Руслан Кравченко прокоментував справу проти найбільшої компанії, що займається інфраструктурою – "Автомагістраль-південь".