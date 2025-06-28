Підозри щодо "Автомагістраль-південь" законні – Кравченко

Новий Генпрокурор Руслан Кравченко прокоментував справу проти найбільшої компанії, що займається інфраструктурою – "Автомагістраль-південь".

Про це йдеться у повідомленні Кравченка.

"Сьогодні разом із профільним заступником особисто розібрався з кримінальним провадженням щодо компанії "Магістраль-юг" ("Автомагістраль-південь" – ЕП), яка відбудовує і будує інфраструктурні обʼєкти за бюджетні кошти.

Вчора було звернення компанії, в якому йшлося про конструктивний діалог. Так от, щодо конструктиву: матеріали справи вивчив глибоко і всі оголошені на сьогоднішній день підозри — законні, обґрунтовані, підтверджені результатами проведених судових експертиз", – наголосив Кравченко.

Генпрокурор також додав, що хід справи проти компанії свідчить про неупередженість досудового розслідування.

Нагадаємо:

18 червня "Автомагістраль-Південь" заявила про проведення обшуків у офісах підприємства та у помешканнях працівників.

У жовтні 2024 року "Автомагістраль-Південь" заявляла, що Нацполіція провела обшуки в офісах компанії, що за словами підприємства паралізувало роботу на стратегічно важливих об'єктах.

Пізніше поліція заявила, при обшуках поліції у "Автомагістраль-Південь" не вилучалися документи щодо фортифікацій на лінії фронту, зокрема Покровському напрямку.

Громадський рух "Маніфест 42" вважав слідчі дії з масовими обшуками в "Автомагістраль-Південь" незаконними та вимагав від керівництва держави негайного реагування на факти тиску силовиків на бізнес, а пізніше заявив, що компанія "Автомагістраль-Південь" перекручувала факти щодо блокування її діяльності правоохоронними органами.