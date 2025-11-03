В окремих регіонах України 4 листопада обмежать споживання електроенергії

В окремих регіонах України 4 листопада буде обмежене споживання електроенергії.

Про це інформує "Укренерго".

"4 листопада в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", – говориться у повідомленні.

Погодинні відключення будуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Графіки обмеження потужності – також з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – додають в "Укренерго".

