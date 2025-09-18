В Києві ліквідували мережу нелегальних гральних залів

Бюро економічної безпеки викрило мережу нелегальних гральних закладів в Києві.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними досудового розслідування, нелегальні зали працювали у різних районах Києва без жодних дозвільних документів. Свою роботу ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів.

Детективи провели понад 20 одночасних обшуків у приміщеннях, де працювали гральні заклади, та за місцями проживання фігурантів. В результаті вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку, отриману від гравців, тощо, інформує БЕБ.

Організатору та його спільникам повідомлено про підозру. Розслідування триває. Призначено судові експертизи, проводяться допити свідків, встановлюється повне коло причетних.

Нагадаємо:

БЕБ в Одеській області повідомило про підозру 31-річному мешканцю Ізмаїла, відомому у кримінальному середовищі як "куратор Бесарабії".

Як зазначають правоохоронці, р азом із трьома спільниками він організував роботу підпільного покерного клубу, який функціонував без ліцензії та сплати податків.



