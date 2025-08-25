"Куратора Бесарабії" взяли під варту за організацію підпільного казино

Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомило про підозру 31-річному мешканцю Ізмаїла, відомому у кримінальному середовищі як "куратор Бесарабії".

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як зазначають правоохоронці, разом із трьома спільниками він організував роботу підпільного покерного клубу, який функціонував без ліцензії та сплати податків.

Слідством встановлено, що підозрюваний координував діяльність незаконного грального закладу, визначав правила та контролював розподіл прибутку. Частину доходів він спрямовував до так званої "спільної каси" кримінального світу.

Доступ до гри мали лише перевірені клієнти за рекомендаціями, а заклад працював під прикриттям — без вивісок і зовнішньої реклами, під наглядом камер відеоспостереження, повідомляє БЕБ.

Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили столи для покеру, карти, фішки, комп’ютерну техніку, камери відеоспостереження, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, а також готівкові кошти: 22 тис. доларів США, 60 тис. грн та 5,6 тис. євро.

На підставі зібраних доказів організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних.

