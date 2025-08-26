Колишніх міліціонерів підозрюють в організації роботи підпільних казино в Києві

Київська міська прокуратура повідомила про підозри 12 особам, які організували роботу мережі підпільних гральних закладів у столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Встановлено, що двоє 37-річних братів-близнюків, які до 2014 року працювали в міліції на Вінниччині, організували у Києві роботу 10 гральних закладів. Кожен з учасників організованої групи мав свої чіткі обов’язки. Хтось шукав приміщення під оренду, хтось виконував роль адміністратора, хтось здійснював технічне обслуговування.

Підпільні гральні заклади працювали в закритому форматі - лише для "своїх" клієнтів, які отримували інформацію через розсилки.

За даними прокуратури, орієнтовний денний прибуток бізнесу у середньому становив 500 тисяч гривень.

Під час обшуків у гральних закладах та вдома у підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку, чорнові записи, автомобілі та гроші (понад 490 тис. гривень, 152 700 доларів, майже 7200 євро). Також вилучено зброю та набої, які скерували на експертизу.

До суду скеровано клопотання про арешт вилученого майна та обрання запобіжних заходів. Слідство триває.





