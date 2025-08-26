Колишніх міліціонерів підозрюють в організації роботи підпільних казино в Києві
Київська міська прокуратура повідомила про підозри 12 особам, які організували роботу мережі підпільних гральних закладів у столиці.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Встановлено, що двоє 37-річних братів-близнюків, які до 2014 року працювали в міліції на Вінниччині, організували у Києві роботу 10 гральних закладів. Кожен з учасників організованої групи мав свої чіткі обов’язки. Хтось шукав приміщення під оренду, хтось виконував роль адміністратора, хтось здійснював технічне обслуговування.
Підпільні гральні заклади працювали в закритому форматі - лише для "своїх" клієнтів, які отримували інформацію через розсилки.
За даними прокуратури, орієнтовний денний прибуток бізнесу у середньому становив 500 тисяч гривень.
Під час обшуків у гральних закладах та вдома у підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку, чорнові записи, автомобілі та гроші (понад 490 тис. гривень, 152 700 доларів, майже 7200 євро). Також вилучено зброю та набої, які скерували на експертизу.