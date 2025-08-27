Грають вони – програє ЗСУ

В Україні рекордний сплеск пошукових запитів, пов'язаних з онлайн-казино. Більшість – з населених пунктів, де розташовані військовослужбовці.

Поточне збільшення інтересу до азартних ігор відбувається всупереч офіційним заборонам і кампаніям, які держава намагалася реалізувати у 2024 році.

Занепокоєна розмахом лудоманії серед військових Рада національної безпеки і оборони у квітні 2024 року запровадила екстрені заходи проти онлайн-казино. Президент Володимир Зеленський ввів це рішення в дію: уряду доручили заблокувати нелегальні азартні сайти, обмежити рекламу та впровадити державну систему онлайн-моніторингу грального бізнесу.

Окремим пунктом військовослужбовцям на час воєнного стану заборонили доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх онлайн. Тодішній регулятор ринку – Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) – підтримала блокування сайтів, звернулася до інтернет-провайдерів та правоохоронців, а посадовці публічно пообіцяли "навести лад" у гральному бізнесі.

Утім, реальність виявилася складнішою. Незважаючи на точкові успіхи (закриття окремих залів гральних автоматів, впровадження тимчасових обмежень на рекламу), індустрія онлайн-казино продовжила процвітати в тіні.

За 2024 рік в Україні заблокували 4,5 тис. сайтів онлайн-казино та 118 мобільних застосунків для азартних ігор. Хоча масштаби нелегального ринку вражають, проте боротьба з ним нагадує гру в "крота": замість одного заблокованого домену з’являються два нові.

Географія нового сплеску додає тривожних штрихів. За даними пошукових запитів останніх трьох місяців (травень-серпень), які проаналізувала ЕП, найбільший інтерес до онлайн-казино зафіксований у Київській області (особливо на півночі регіону), а також на сході (Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Сумська області), де розташовано чимало військових частин, пунктів постійної дислокації, полігонів, шпиталів і центрів реабілітації.

Значна присутність військовослужбовців у цих регіонах наштовхує на думку, що новий бум онлайн-азарту так само пов'язаний з ними.

Крім військовослужбовців, у зоні ризику ще одна вразлива категорія: внутрішньо переміщені особи, більшість яких, за даними моніторингів Міжнародної організації з міграції, перебувають у Харківській та Дніпропетровській областях.

Влада визнала, що попереднє регулювання ринку було неефективним. Наприкінці 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію КРАІЛ, дискредитованої численними скандалами. 6 січня 2025 року Зеленський підписав закон, яким суттєво посилив контроль за азартними іграми, зокрема майже повністю заборонив їх рекламу (за винятком нічного ефіру, спеціалізованих видань та платформ з віковим обмеженням 21+).

14 лютого Кабмін офіційно поклав на Міністерство цифрової трансформації функції регулятора грального ринку. На базі міністерства створили Держагентство з питань азартних ігор "ПлейСіті", яке в березні 2025-го замінило КРАІЛ і перебрало на себе всі його завдання.

Наразі урядовці покладають надії на технологічну "зброю" в боротьбі з нелегальним азартом. До 30 вересня 2025 року в Україні мають запустити Державну систему онлайн-моніторингу грального бізнесу – всеосяжну ІТ-платформу контролю за ставками та виграшами в реальному часі.

Попередній регулятор, КРАІЛ, за три роки роботи не зміг запустити цю систему, вочевидь, унаслідок корупції, вважає голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Тепер Мінцифри та "ПлейСіті" мають шанс завершити реформу.

По-перше, онлайн-моніторинг має зробити фінансові потоки грального бізнесу прозорими для держави. Регулятори бачитимуть рух кожної ставки і виплати, тож організатори азартних ігор більше не зможуть приховувати виторг і ухилятися від сплати податків.

За оцінками Мінцифри, без цього контролю Україна щороку втрачає до 10 млрд грн доходів через тіньовий ринок казино. Ці величезні кошти тепер можуть піти до бюджету.

По-друге, система покликана захистити гравців від лудоманії. Контролювати виконання правил (наприклад, щодо лімітів часу гри чи ставок для одного гравця) стане простіше: порушення фіксуватимуться автоматично.

Моніторинг дозволить оперативніше виявляти "запої" в онлайн-грі і надавати залежним гравцям допомогу, особливо коли це стосується військових чи ВПО.