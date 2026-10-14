Узбекистан має намір спростити імпорт українських ліків

Україна запропонувала Узбекистану тимчасово запровадити дистанційні або гібридні перевірки фармацевтичних підприємств в Україні замість перевірок безпосередньо на місці, в Узбекистані вже готують зміни до законодавства.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Наразі законодавство Узбекистану передбачає обов'язкові перевірки фармацевтичних підприємств безпосередньо на місці, щоб підтвердити відповідність виробництва міжнародним стандартам якості.

Водночас через повномасштабну війну та постійні російські обстріли проведення таких перевірок в Україні ускладнене, що створює ризики для продовження сертифікатів українських виробників, необхідних для подальшого постачання ліків до Узбекистану.

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"Це питання є важливим для української фармацевтичної галузі, адже, за оцінками галузевих об'єднань, на Узбекистан припадає значна частка українського експорту лікарських засобів", – зазначили в українському міністерстві.

Для забезпечення безперервного постачання ліків українська сторона запропонувала на період воєнного стану запровадити дистанційні або гібридні перевірки фармацевтичних підприємств, як це практикують інші країни, а також тимчасово продовжувати дію чинних GMP-сертифікатів.

"Узбецька сторона висловила готовність сприяти вирішенню цього питання з урахуванням ситуації в Україні. Зокрема, в Узбекистані наразі вже готують зміни до законодавства, які передбачатимуть можливість проведення дистанційних перевірок фармацевтичних підприємств", – говориться у повідомленні.

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