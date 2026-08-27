На тлі атак РФ фармацевтичним компаніям дозволили використовувати неліцензовані склади

Уряд спростив умови зберігання лікарських засобів: через ризики російських атак фармацевтичні компанії зможуть використовувати неліцензовані складські приміщення.

Про це інформує Урядовий портал.

Кабінет Міністрів України спростив умови зберігання лікарських засобів на період дії воєнного стану.

"Це дозволить фармацевтичним компаніям оперативніше залучати додаткові складські приміщення та розміщувати запаси ліків на різних складах, щоб зменшити ризики їхньої втрати внаслідок російських атак", – говориться у повідомленні.

Таке рішення стало необхідним через систематичні удари по виробничих, складських і логістичних об'єктах, пояснили в уряді. Адже зберігання великих запасів ліків в одному місці підвищує ризик перебоїв із їх постачанням до аптек і пацієнтів.

Зокрема, на період воєнного стану фармацевтичні компанії зможуть зберігати лікарські засоби, активні фармацевтичні інгредієнти, допоміжні речовини для виробництва ліків та супутні товари не лише на складах, зазначених у їхньому ліцензійному реєстрі.

За потреби компанія зможе залучити додаткові складські приміщення, які не внесені до її ліцензійного реєстру, або скористатися складськими потужностями іншої компанії, яка має відповідну ліцензію.

"Тобто у разі безпекової загрози запаси можна буде швидше розосередити між кількома майданчиками, не обмежуючись лише складами, які заздалегідь зазначені в ліцензійному реєстрі", – говориться у повідомленні.

Крім зберігання, із таких приміщень можна буде також відпускати та відвантажувати лікарські засоби і супутні товари. Це дозволить після переміщення запасів на додатковий склад одразу продовжувати їх постачання без необхідності повертати продукцію на основний склад компанії.

Окреме спрощення стосується випадків, коли один ліцензіат використовує свої складські потужності для зберігання ліків та супутніх товарів іншого ліцензіата: у такому разі компаніям не потрібно буде додатково підтверджувати відповідність цих приміщень вимогам відповідних належних практик: виробництва або дистрибуції.

При цьому вимоги до безпеки лікарських засобів залишаються незмінними, наголосили в уряді. Компанії й надалі мають забезпечувати належні умови зберігання, збереження якості препаратів та їх простежуваність.

"Ці зміни дозволять фармацевтичним компаніям зберігати запаси ліків у різних місцях і швидше реагувати на безпекові ризики. Своєю чергою, це допоможе зменшити ризик перебоїв із постачанням та дефіциту ліків для пацієнтів у разі пошкодження або знищення окремих складів", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

З березня 2026 року українці можуть купувати безрецептурні ліки на автозаправних станціях, зокрема через спеціальні вендингові автомати. Відповідне рішення у владі обгрунтували підвищенням доступності ліків, зокрема на прифронтових територіях.

Раніше повідомлялося, що в Україні ліцензії на продаж безрецептурних лікарських засобів на автозаправних станціях отримали вже 12 суб'єктів господарювання, серед яких мережі ОККО, "Укрнафта", UPG, БРСМ, КЛО та SOCAR.